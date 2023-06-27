الشرطة الفرنسية تعثر على 40 شاة في شقة بمدينة نيس

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عثرت الشرطة، على 40 شاة في ما كان يفترض أن تكون شقة إسكان اجتماعي شاغرة بمدينة نيس جنوبي فرنسا.

وكانت الحيوانات مكدسة في شقة مساحتها 50 مترا مفروشة بالقش، حسبما ذكرت القناة الثالثة الفرنسية اليوم الثلاثاء، وتم القبض على رجلين يرتديان قمصان عليها بقع دماء.

وتشتبه السلطات في أنه كان سيتم ذبح الشياه بطريقة غير مشروعة قبل عيد الأضحى.

وقال أنتوني بوريه المسئول بالبلدية، إن الشرطة وجدت شاة تم ذبحها بالفعل داخل الشقة. وتم تسليم الشياه المتبقية إلى مربي ماشية.

ووضعت جمعية الإسكان باب أمان لمنع استخدام الشقة الشاغرة، وكانت الشقة شاغرة يوم الجمعة الماضي خلال عملية تفتيش. وعثر ضباط قسم التحقيق الجنائي على الشياه خلال عملية في المربع السكني أمس الأول الأحد.