وزارة الحج: استخدام طائرات الدرون للمرة الأولى بتاريخ المملكة لتسهيل خدمات الحجاج

قال المستشار الإعلامي لوزير الحج والعمرة، أحمد العباسي، إن الحديث عن وصف يوم عرفة وأجواء المشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ أمر يعجز عن شرحه اللسان؛ فهو بمثابة يوم الحشر الأصغر الذي يستشعر فيه الإنسان علاقته بخالقه عز وجل.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تبذل كل الجهود في سبيل الاعتناء بضيوف بيت الله وتقديم وتسخير الإمكانات كل اللازمة للحجاج، مشيرا إلى حرص وزارة الحج على استخدام 19 أسلوبًا وتجربة مبتكرة من الخدمات الجديدة والتقنيات الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.



ولفت إلى اعتماد المملكة هذا العام على تقنيات النقل الحديثة؛ كاستخدام تقنيات الحافلات الذكية ذاتية القيادة لخدمة ضيوف الرحمن، وطائرات الدرون المسيرة؛ بهدف نقل عينات الدم للمرضى وفحص الطرق ومراقبة حركة السير للمرة الأولى في تاريخ المملكة.



كما نوه إلى دهان جميع الطرق الأسفلتية وأسطح المباني، باللون الأبيض؛ بهدف خفض درجات الحرارة في محاولة إلى معالجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي بلغت اليوم بعرفات 48 درجة مئوية، فضلا عن محاولات استعمال الرزاز المائي وتوزيع المظلات الشمسية، وزرع وحدات التكييف والتهوية بالخيام.



وأشار إلى توفير المملكة، 1.7 مليون مقعد للحجاج القادمين من خارج المملكة، بالإضافة إلى تجهيز 1.5 مقعد لخدمة الحجاج في قطار الحرمين، والذي ينقل الحجاج من المطار إلى مكة ومن مكة إلى المدينة وكذلك 360 ألفا في قطار المشاعر، علاوة على تحديث شبكات المواصلات من خلال تجهيز 9 آلاف شبكة طرق، و320 شبكة طرق داخل المشاعر.



ولفت إلى توفير وزارة الصحة السعودية 140 مركزًا صحيًا داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى 32 مستشفى من ضمنها 3 مستشفيات ميدانية متنقلة داخل المشاعر.