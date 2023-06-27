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بوتين بعد تمرد فاجنر: تجنبنا حربا أهلية

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 4:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 4:48 م
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية والشرطة وأفراد الاستخبارات منعوا اندلاع "حرب أهلية" من خلال الوقوف بحزم قبل تقدم وحدات فاجنر مطلع الأسبوع.

وقال بوتين للقادة الأمنيين، ومن بينهم وزير الدفاع سيرجي شويجو في الكرملين: "لقد دافعتم عن النظام الدستوري وحياة وأمن وحرية مواطنينا، وأنقذتم وطنكم من الصدمات، فقد منعتم اندلاع حرب أهلية".

وأكد بوتين في خطابه، الذي بثه التلفزيون الروسي: "كنا نعلم أننا سننتصر، لم يكن باستطاعة المتمردين أخذ موسكو".

من ناحية أخرى، نفى الكرملين التكهنات بشأن ضعف تسلسل القيادة في البلاد بسبب الأحداث التي وقعت السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن هناك الكثير من "الهيستريا الانفعالية المبالغ فيها" بين الخبراء و"الخبراء الزائفين". وأضاف "هذا لا يمت للواقع بصلة" والأحداث" أظهرت مدى تماسك مجتمعنا حول الرئيس".

وفيما يتعلق بتراجع بوتين عن تعهده السابق بأن يواجه قائد التمرد "عقابا محتوما"، قال بيسكوف إن الرئيس تصرف حسبما تقتضيه الضرورة "لمنع حدوث الأسوأ".

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