حقق فيلم "بيت الروبي" أمس 2 مليون جنيه و814 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر لليوم السادس على التوالي، ويصل إجمالي إيراداته إلى 17 مليونا و940 ألف جنيه.



الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته، كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، حاتم صلاح، ومحمود السيسي.



وتدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.



"بيت الروبي" هو أول أفلام العيد التي طرحت مبكرا، لحق به اليوم فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، ومحمد أنور، وإنعام سالوسة، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.



ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه.



وفي المركز الثاني، جاء فيلم "شوجر دادي"، محققا 58 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 4 أسابيع عرض إلى 6 ملايين و965 ألف جنيه.



وفيلم "شوجر دادي"، الذي يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك في بطولته ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.



وجاء في المركز الثالث فيلم "يوم 13"، حيث حقق 43 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 9 أسابيع عرض إلى 30 مليونا و827 ألف جنيه.



وفيلم "يوم 13" يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عزالدين "أحمد داود"، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن في الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة.



وفي المركز الرابع جاء فيلم "بعد الشر"، محققا 13 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى 9 أسابيع إلى 15 مليونا و703 آلاف جنيه.



والفيلم بطولة علي ربيع، الذي يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.



يشارك في البطولة ميرنا نورالدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.



المركز الخامس حصل عليه فيلم "هارلي" محققا 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 9 أسابيع إلى 36 مليونا و25 ألف جنيه.



وفيلم "هارلي" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير، فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.



وفي المركز السادس جاء فيلم "رهبة"، حيث حقق ألفي جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في 4 أسابيع إلى مليون و193 ألف جنيه.



والفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفي، وسماء إبراهيم.



وجاء في المركز السابع والأخير فيلم "19 ب" محققا ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته على مدى أسبوعين إلى 235 ألف جنيه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد، ومجدي عطوان.



وأحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبرا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.