تطهير وتعقيم 16 مجزرا ونقاط ذبح بكفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى

يشهد 16 مجزراً ونقاط الذبح بمدن محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى الأم، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجاناً.

كما شهدت المجازر ونقاط الذبح، استمرار العمل بها، واستقبال الذبائح الخاصة بالجزارين، وسيتم استقبال المواطنين بدءا من الغد لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المجازر ونقاط الذبح بمدن كفر الشيخ وبعض القرى الأم، تشهد أعمال تطهير وتعقيم، وتم الاستعانة بشركات خاصة متخصصة في أعمال التطهير والتعقيم وغسيل الأرضيات، استعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار إلى استمرار الحملات على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وخاصة محال بيع اللحوم ومحال الجزار ومحال بيع الأسماك المملحة، والمجازر غير المرخصة لذبح الدواجن، لافتا إلى أن المجازر استقبلت 1000 رأس ماشية، جرى ذبحها خاصة بالجزارين، خلال 3 أيام.

وقال بشار، إن هناك تعاون بين مباحث التموين، ومديرية التموين والصحة، لشن حملات مشركة، تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.