طرحت المطربة شيماء ناجي تيزر أغنيتها الجديدة "تشخط" على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لعرضها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب، وأخرجها إسلام الفولي، واستغرق العمل على الأغنية والكليب ما يقرب من 8 أشهر كاملة لتكون جاهزة للعرض.
وقالت شيماء: "عملنا على الأغنية كلحن وتوزيع لمدة ما بين 5 إلى 6 شهور تقريبا، نصل إلى الـbeat المناسب الذي يجمع ما بين الصعيدي والمقسوم، وكانت تلك المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي وهو واحد من أهم صُناع الأغنية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ويُعد الأبرز حاليًا على الساحة الفنية العربية".
وأضافت: "تشهد الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي إصدارات ضخمة من صناعة عزيز الشافعي على صعيد الألحان من جهة، والكلمات والألحان من جهة ثانية، وكان العمل معه مهم جدا، فلقد تعلمت منه الكثير من الأمور، وأيضا الموزع هاني يعقوب والذي اعتبره واحد ممن خُلدت أعماله في تاريخ الثقافة الشعبية العربية، فسعدت أيضا بتجرية العمل معه".
وتابعت: "عندما عملنا على الأغنية كنا نريد أن نصل إلى صيغة لتقديم أغنية مختلفة وبسيطة ودمها خفيف ليستقبلها الجمهور بسهولة، ولذلك كانت هناك العديد من جلسات العمل التي تجمعنا لنصل إلى الشكل النهائي الذي سيسمعه الجمهور".
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