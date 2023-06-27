أعلن وزير المالية في كوريا الجنوبية تشو كيونج هو، أن من المقرر أن يلتقي نظيره الياباني شونيتشي سوزوكي في طوكيو، بعد غد الخميس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان للوزارة في سول.

وسيبحث الوزيران، جداول الأعمال الدولية المتعلقة بالشؤون المالية، وكذلك التعاون بشأن شبكة الأمان المالي الإقليمية مثل اتفاق مبادرة شيانج ماي المتعددة الأطراف والتعاون المالي الثنائي.

ويستضيف تشو، مائدة مستديرة مع مسئولين من البنوك اليابانية

وشركات إدارة الأصول في 30 يونيو، حيث سيستعرض اتجاه السياسة الاقتصادية الكورية.

يشار إلى أن اليابان، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إعادة كوريا الجنوبية إلى قائمة شركاء التجارة التفضيلية، وذلك بعد نحو أربع سنوات من شطبها من القائمة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.