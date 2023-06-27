كشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير لقاحات الأمراض المعدية والسرطانية بجامعة أوكسفورد، عن عودة تفشي مرض الملاريا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان ولايتي فلوريدا وتكساس؛ اكتشاف إصابة 5 حالات، وذلك بعد غياب دام 20 عاما.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الثلاثاء، إلى تسبب الملاريا في وفاة 600 ألف شخص من إجمالي 200 مليون إصابة حول العالم، لافتا إلى إصابة 2000 مواطن أمريكي سنويا بالمرض، موضحا أن أغلب الإصابات لأشخاص قادمين من خارج حدود الدولة.

وأوضح أن الحدث الجديد في الولايات المتحدة بشأن الحالات المصابة؛ أن المصابين مواطنون أمريكان لم يسافروا خارج الولايات المتحدة، موضحا أن انتشار عائل البعوض يمثل خطرًا على تفشي المرض على نحو واسع داخل البلاد.

وأشار إلى مقاومة بعض سلالات الملاريا العلاج الحالي، مؤكدا أن ظاهرة التغير المناخي أصبحت تمثل ميزة جديدة للعائل الحشري، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة بنصف درجة مئوية؛ يجعل البعوض أكثر انتشارا على مساحات أوسع كثيرا مبتعدًا عن خط الاستواء، ومن ثم حمل العدوى لأماكن جديدة.

وأضاف أن أعراض الإصابة تظهر على المصاب عادة في فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، موضحا أن البعوض يعد السبيل الوحيد لنقل العدوى من المصاب إلى الشخص الصحيح.