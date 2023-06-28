ألمانيا وجنوب أفريقيا تسعيان لتعزيز التعاون بينهما

أعربت ألمانيا وجنوب أفريقيا عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي بينهما، على سبيل المثال في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك على الرغم من اختلاف الآراء بشأن كيفية التعامل مع روسيا.



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإدارية بريتوريا على أهمية العلاقات بين الدولتين في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء.



ورحبت باندور ببيربوك بابتسامة و قبلات على الخدين، وقالت إن علاقة دولتها بألمانيا تمثل "شراكة استراتيجية مهمة للغاية".



وأشارت للتعاون على المستوى الاقتصادي في قطاعي السياحة ومكافحة التغير المناخي وجائحة كورونا، بالإضافة إلى أمور أخرى.



وقالت: "نواجه تحديات عالمية مختلفة وخطيرة في أفريقيا وأماكن أخرى في العالم" مضيفة "ويشمل ذلك تحديات في أوروبا، حيث تترك الحرب في أوكرانيا تداعيات على مستوى العالم".



ويشار إلى أن ألمانيا تنتقد بوضوح عدم إدانة جنوب أفريقيا للحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أعلنت جنوب أفريقيا حيادها في هذا الصراع.



وقالت بيربوك إن المساعدة على إنهاء الحرب من مصلحة جنوب أفريقيا.



وأضافت أن: "حرب العدوان الروسية لم تجلب المعاناة البشعة لشعب أوكرانيا فحسب، بل فتحت جرحا يتجاوز أوروبا، ويفاقم أزمتي الغذاء والطاقة في العديد من أنحاء العالم والعديد من أنحاء أفريقيا، ولا بد أن نتنهي هذه الحرب كي تنتهي هذه المعاناة".



وأوضحت أن الحرب الروسية بمثابة "هجوم على ميثاق الأمم المتحدة والقواعد التي تلزمنا وتحمينا جميعا".



وتوجه رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، مؤخرا رفقة وفد أفريقي إلى روسيا وأوكرانيا للتوسط، ولكن دون إحراز نجاح ملحوظ.



وقدمت بيربوك الشكر لرامافوسا لدعمه لميثاق الأمم المتحدة في جهوده لاحلال السلام في أوكرانيا.



وذكرت باندور رغم ذلك اليوم أن البعثة التي تنظمها جنوب أفريقيا وست دول أفريقية أخرى لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر.



وهناك ترقب لاجتماع دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب أفريقيا، والذي تمت دعوة بوتين إليه أيضا، وذلك في ضوء طلبه للعدالة بموجب مذكرة توقيف دولية بسبب حربه ضد روسيا. وحتى الآن لم تُصدر جنوب أفريقيا بيانا واضحا بشأن الإجراء الذي ستتخذه في حال وصول بوتين إليها. وتراجعت جنوب أفريقيا عن قرار انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.



ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية استمرت محادثات بيربوك ورامافوسا لمدة 75 دقيقة بدلا من استمرارها 30 دقيقة كما كان مخططا لها.



وتعتزم بيربوك المشاركة مع نظيرتها باندور في اجتماع للجنة ثنائية بين ألمانيا وجنوب أفريقيا تم تشكيلها عام 1996 وتنعقد كل عامين، والتي ستدور المحادثات خلالها حول التعاون في موضوعات الهيدروجين الأخضر والتدريب المزدوج للعمالة الماهرة.