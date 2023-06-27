صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي التركي يسجل أكبر زيادة أسبوعية

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قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي سجل أكبر زيادة أسبوعية في تاريخه بواقع 5ر8 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تغريدة، اليوم الثلاثاء، بشأن تمديد الإعفاء الضريبي على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف شيمشك أن: "العودة للسياسات العقلانية ستتواصل تدريجيا".

وأشار إلى تسريع الجهود بغية تأمين موارد خارجية إضافية لتركيا من أجل زيادة تعزيز الاحتياطيات بشكل أكبر.

كما لفت إلى مواصلتهم جعل الأدوات المقومة بالليرة التركية جذابة، موضحا أنه تقرر في هذا الإطار تمديد الدعم المتعلق بضريبة الاستقطاع على الودائع المحمية حتى نهاية العام الجاري (تمديد الإعفاء من هذه الضريبة).