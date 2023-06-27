تعاون بين الزراعة والفاو لتأهيل المرشدين الزراعيين بمحافظات الوجه القبلي والبحري

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قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجه القبلي بمديرية الزراعة بأسيوط (أسوان - الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، وأيضا لمحافظات الوجه البحري بمديرية الزراعة بالغربية (كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – دمياط - الإسماعيلية).

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفى إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (قطاع الإرشاد الزراعى) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشار عزوز، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وتأهيل 40 من المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكل محافظات الجمهورية لتدريبهم على أعلى مستوى؛ لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث تعد هذه المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع على المزارعين وزيادة إنتاجية محاصيلهم الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وإيجاد الحلول البديلة للإرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الاستدامة بالقطاع الزراعي.