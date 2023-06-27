استمرار ارتفاع أسعار المساكن في أمريكا للشهر الثالث على التوالي

أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي، مدعوما بزيادة الطلب مع قلة المساكن المعروضة للبيع.

وبحسب مؤشر "إس أند بي كورلوجيك كيس شيللر"، ارتفعت أسعار المساكن خلال أبريل الماضي بنسبة 5ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الولايات المتحدة حاليا في أكثر مواسم شراء المساكن نشاطا، حيث يبلغ عدد المساكن المعروضة للبيع حاليا حوالي نصف العدد المسجل في ربيع 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومازال نقص المعروض للبيع يحد من عدد الصفقات التي يتم عقدها، لكن المشترين المصرين على الشراء يضطرون غالبا لدفع ثمن أعلى من الثمن المطلوب في الكثير من مناطق الولايات المتحدة.

وقال كريج لازارا المدير الإداري في شركة إس أند بي داو جونز إندكسيز في بيان إن التعافي المستمر في أسعار المساكن واسع النطاق.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المساكن خلال أبريل الماضي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال مارس الماضي.

وسجلت مدن ميامي وشيكاغو وأتلانتا أعلى معدل زيادة سنوية في الأسعار من بين أكبر 20 مدينة أمريكية، ومازال سوق المساكن الأمريكية يتكيف مع ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري التي تضاعفت تقريبا منذ أوائل 2022، مما قلص قدرة عدد كبير من المشترين المحتملين على الشراء ومنع أصحاب المساكن من الانتقال إلى مساكن أخرى.

وقال لازارا، إن التحسن المستمر للأسعار سيتوقف على كيفية تعامل السوق مع التحديات التي تمثلها أسعار الفائدة الحالية واحتمالات تراجع الاقتصاد.