صرحت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آرانتشا جونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، بأن "الخط الأحمر" الوحيد الذي لن تتخطاه الدول الأوروبية في سياق أوكرانيا هو الدخول المباشر في الصراع.

وقالت: "الخط الأحمر الوحيد الذي لن نتجاوزه، والذي وضعناه منذ البداية هو الدخول في الحرب. هذا هو الخط الوحيد الذي أوضحناه، وبشكل واضح أننا لن نتجاوزه، ما لم يكن هناك هجوم على مساحة الناتو"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وردًا على سؤال حول آفاق قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس، أشارت لايا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي بالنسبة لأوكرانيا هو الضمانات الأمنية الملموسة والدعم للدفاع عنها.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إل بريديكو": "هذا ما تحتاجه أوكرانيا الآن وليس الالتزامات العامة التي تم التعهد بها في القمم السابقة، وأعتقد أن هذا ما يعمل عليه الأمين العام مع أعضاء الناتو".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.