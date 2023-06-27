شيحة: الإسماعيلي يعاني بسبب أبنائه

يرى محمد شيحة، عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة الإسماعيلي، أن النادي يعاني بسبب أبنائه، مشددًا على أن النادي يواجه ظروفا صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد شيحة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبوتس»: «الإسماعيلي يعاني بسبب أبنائه، أشكر الوزير أشرف صبحي على دعمه للنادي، حيث ساعد بشكل كبير في وصوله لمنطقة آمنة».

وأضاف: «مع بداية تولي اللجنة المسؤولية كانت هناك اتصالات من العثمانيين، وكان هناك دعم معنوي، لكن من الناحية المالية لم نتلق أي دعم منهم.. لم أتوقع المساندة منهم، لكنني كنت أتمناها بكل تأكيد في الفترة الماضية».

وعن الموقف الحالي بالنادي الإسماعيلي، قال شيحة: «من يدير النادي الآن اللجنة الثلاثية، وتوقيت رحيلنا قبل أهم مباراة في الموسم لم يمنعنا من توفير مكافآت لاعبي الفريق، نحن نحتاج لـ4 نقاط فقط الآن للابتعاد عن شبح الهبوط».

وكشف: «حقيقة رحيل أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق، أنه بعد إحدى المباريات، ميدو قال لمحمد عبد المنصف مدرب الحراس أثناء خروجه من الملعب، إن الأمور لا تسير بشكل جيد».

وأتم: «كان هناك قناعة لدينا في اللجنة باستمرار ميدو في منصبه، لكن ميدو هو من تقدم باعتذاره بعد ذلك وهو يستحق الشكر على ما قدمه للفريق».