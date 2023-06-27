مونشنجلادباخ يضم روبين هاك من أرمينيا بيليفيلد

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تعاقد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مع اللاعب روبين هاك من أرمينيا بيليفيلد.

ووقع مونشنجلادباخ عقدا مع روبين هاك - 24 عاما - يستمر حتى 30 يونيو 2027 .

وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 3ر1 مليون يورو.

وقال رولاند فيركوس مدير الكرة بنادي مونشنجلادباخ :"روبين هاك مهاجم ديناميكي ومتعدد الإمكانيات يحظى بالفعل بخبرة كبيرة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية."

وأضاف :"تطوره في الأعوام الأخيرة كان جيدا للغاية، ونحن نرى أنه يتمتع بإمكانيات كبيرة."

وسجل هاك عشرة أهداف خلال 33 مباراة خاضها مع أرمينيا بيلفيلد في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الألماني.