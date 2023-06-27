شهدت الصادرات الوطنية الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً في نسب صادراتها لكل من الحلي والمجوهرات بما نسبته 7ر67 %، والمنتجات الكيماوية بنسبة 4ر29 %، والأسمدة بما نسبته 2ر20 %، والمواد الأخرى بنسبة 2ر3 %.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في الثلث الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 3ر8 %، والبوتاس الخام بما نسبته 6ر 27%، والفوسفات بنسبة 1ر13 %.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الأسمدة قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنحو 465 مليون دينار، والألبسة وتوابعها بقيمة 380 مليون دينار، والحلي والمجوهرات بنحو 284 مليونا.

وبلغت قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي لكل من البوتاس بنحو 247 مليون دينار، والفوسفات بنحو187 مليونا، والمنتجات الكيماوية نحو 165 مليون دينار، بالإضافة إلى المواد الأخرى والمقدرة بـ 954 مليون دينار.

ووفقا للتقرير، سجل إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، نمواً نسبته 4%، لتبلغ ما مقداره 682ر2 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.