أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يجرى متابعة حادث انهيار عقار المنتزه بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، مؤكدا أنه يتم متابعة عن كثب وسط وجود كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية لأعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي منتزه أول الذي أنهار صباح اليوم.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة إثر الانهيار، لافتا إلى أن هناك حالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وكلف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء إنهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

وأكد المحافظ أنه حتى الآن جارٍ الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بوجود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية مشيرًا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.

والجدير بالذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث بوجود جميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمر في مكان الحادث لمتابعة جميع التداعيات أولا بأول.