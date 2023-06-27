رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفدا من الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

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استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وفداً من أباراشية كنائس الوادى الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات ووفد كنسى من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتهنئة رئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة عن سعادته بزيارتهم التي تجسد روح الأخوة والتآلف بين المصريين، مشيدا بالعلاقات القوية بين الجامعة والكنائس بالوادى الجديد التي تتمثل في تبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات.