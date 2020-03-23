 محكمة ألمانية تغرم أحد منكرى كوفيد لتشبيهه الشرطة بقوات الأمن النازية على فيسبوك - بوابة الشروق
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محكمة ألمانية تغرم أحد منكرى كوفيد لتشبيهه الشرطة بقوات الأمن النازية على فيسبوك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 11:07 م
قررت محكمة إقليمية ألمانية في جلسة اليوم الثلاثاء، فرض غرامة على أحد منكرى "كوفيد-19" نشر صورة على صفحته على موقع فيسبوك لمتحدث باسم الشرطة الألمانية إلى جانب أحد جنرالات قوات الأمن الخاصة التي ترجع إلى الحقبة النازية.

وأظهر المونتاج الذي تم نشره في نوفمبر 2020 متحدثا باسم شرطة مدينة هامبورج يقف بجانب الليفتنانت جنرال فيرنر أوستندورف مع رموز النازية الجمجمة وعظمتين متقاطعتين.

ويستطيع الرجل منكر كوفيد-19 والذي صدر بحقه حكم بالغرامة التقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية.

ووجدت المحكمة الإقليمية في مدينة هام غرب ألمانيا، أن محكمة أدنى درجة في بادربورن، حيث يعيش الرجل، قد فشلت في حكم سابق في الاعتراف بأن تلك الرموز محظورة بموجب القانون الألماني.

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