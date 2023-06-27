اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى قائمة شركاء التجارة الموثوق بهم

أصدرت اليابان، قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة كوريا الجنوبية إلى قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد نحو 4 سنوات من شطبها من القائمة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن وزارة الصناعة في العاصمة سول.

ونقلت الوكالة، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول قولها، إن وزارة التجارة اليابانية عدلت قاعدة لإعادة تصنيف كوريا الجنوبية على أنها من "المجموعة أ"، أو دول القائمة البيضاء، وهو ما من شأنه أن يمنح سول معاملة تصديرية تفضيلية، اعتبارا من 21 يوليو المقبل.

يشار إلى أنه في عام 2019، خفضت طوكيو تصنيف كوريا الجنوبية إلى "المجموعة ب" بعد فرض قيود على التصدير على 3 مواد صناعية رئيسية، في رد واضح على أحكام المحكمة العليا الكورية الجنوبية في 2018 والتي قضت بإجبار شركتين يابانيتين على دفع تعويضات لضحايا العمل القسري في كوريا خلال حقبة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وفي مارس الماضي، تعهد الجانبان بإعادة الوضع بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بالمساهمة في ذلك.



ورفعت اليابان قيود التصدير عن سول في مارس الماضي بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، حيث أعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمتها البيضاء في الشهر التالي.