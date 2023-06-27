أعلن مكتب سياسة الاستثمار العام التايلندي إنفاق 43 مؤسسة مملوكة للدولة في تايلاند حوالي 2ر112 مليار باهت (18ر3 مليار دولار) بما يعادل 108% من المستهدف خلال ثمانية أشهر حتى نهاية مايو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بانتيب سريبيمول المدير العام للمكتب القول إن 34 مؤسسة أنفقت 6ر70 مليار باهت من مخصصاتها خلال الفترة من أكتوبر حتى مايو الماضيين، في حين أنفقت 9 مؤسسات أخرى 6ر41 مليار باهت خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين.

وأشارت بلومبرج إلى أن أغلب المؤسسات المملوكة للدولة تتبع الدولة في اعتماد العام المالي الذي يبدأ أول أكتوبر من كل عام، في حين تستخدم بعض الشركات السنة الميلادية في حساباتها.

كان معدل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى أعلى من المتوقع، ومن هذه المشروعات خط القطار السريع بين تايلاند والصين، وخط القطار الكهربائي الحضري الأرجواني والطريق السريع بين المدن