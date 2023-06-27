توقيع مذكرة تفاهم بشأن القواعد المالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم التي طال انتظارها بشأن الخدمات المالية، لتمثل لحظة اتفاق بعد سنوات من الخلافات بين لندن وبروكسل حول تنظيم العلاقات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني وقع المذكرة مع المفوض مايريد ماكجوينس في أول زيارة يقوم بها وزير خزانة بريطاني للمفوضية الأوروبية في بروكسل منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووصف هانت هذه الخطوة بأنها نقطة تحول مهمة حيث "أصبح لدينا أهداف مشتركة والتعاون بيننا ضروري".

وأضاف هانت أن "أسواق المال في بريطانيا والاتحاد الأوروبي مترابطة بشكل وثيق، وإقامة علاقة بناء وطوعية تحقق فائدة مشتركة لكل منا".

يذكر أن قيمة سوق الخدمات المالية والخدمات المهنية المرتبطة بها في بريطانيا بلغت خلال العام الماضي 275 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار) بما يعادل 12% من إجمالي حجم الاقتصاد البريطاني بحسب وزارة الخزانة.

وأصبحت المذكرة التي كان المتوقع إقرارها في 2021 عالقة في دائرة النسيان بسبب الخلافات بين لندن وبروكسل بشأن تراخيص الصيد ثم اتهام الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت بوريس جونسون بانتهاك القانون الدولي.

وتحدد المذكرة التي تم توقيعها اليوم كيفية تواصل أجهزة الرقابة المالية على الجانبين بشكل منتظم، حيث من المقرر عقد أول اجتماع لها في الخريف المقبل. ولا تضمن المذكرة للشركات الوصول الحر إلى الأسواق لدى الجانبين.