* ما حكم قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟

* كيف يحج المسلمون؟

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أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، وقد روى البخاري في "صحيحه": "أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ".سيؤدي المسلمون في شهر ذو الحجة، المناسك بالترتيب، بداية من الإحرام، وفيه يرتدي الرجال اللباس غير المخيط ويمنع حلق الشعر أو قص الأظافر، ثم الطواف حول الكعبة المشرفة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم يوم التروية على جبل منى داخل الحرم المكي، ثم الوقوف على جبل عرفات خارج الحرم، ثم المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، ثم الهدي الذبائح إما أن يكون هدي تطوّع، أو هدي تمتع أو قران، أو لجبر نقصان ما.بعد ذلك يسمح للمسلم أن يحلق شعره أو يقصره، ثم بعد ذلك يجري طواف الإفاضة، ثم يرمي الجمرات الثلاثة، ثم ختاما يطوف طواف الوداع حول الكعبة المشرفة.