بوتين يشيد بدور الجيش الروسي في إخماد تمرد فاجنر

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأفراد من قوات الجيش والأمن الروسية في مراسم أقيمت، اليوم الثلاثاء، سعى خلالها إلى إعادة تأكيد سلطته بعد تمرد لم يكتمل أعلنته مجموعة فاجنر شبه العسكرية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين.



وقال بوتين، أمام نحو 2500 من أفراد قوات الأمن والحرس الوطني والجيش الذين احتشدوا في ساحة بمجمع الكرملين، إن شعب روسيا وقواتها المسلحة وقفا كتفا بكتف أمام تمرد مجموعة فاجنر، بحسب وكالة "رويترز".



وكان من بين الحضور وزير الدفاع سيرجي شويجو، الذي كانت إقالته من بين مطالب مقاتلي فاجنر أثناء التمرد.



وطلب بوتين من الحضور أيضا الوقوف دقيقة صمت حدادا على طيارين من القوات الروسية قتلوا أثناء التمرد.



وكان مقاتلو فاجنر قد أسقطوا عدة طائرات أثناء زحفهم صوب موسكو، على الرغم من أنهم لم يواجهوا مقاومة على الأرض.



وكان بوتين قد تقدم بالشكر إلى الشعب والجيش وقوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في روسيا على التمسك بالوحدة من أجل حماية "الوطن"، وقال إن هذا الأمر أظهر أن روسيا لن تخضع "لأي ابتزاز ولا لأي محاولة لبث اضطراب في الداخل".



وأضاف الرئيس الروسي، أن أعداء روسيا يريدون أن يروا البلاد "عالقة في حرب أهلية دموية"، قبل أن يشيد بما فعله الطيارون.



وفي سياق متصل، وصلت طائرة مرتبطة ببريجوجين إلى بيلاروسيا قادمة من روسيا، ويُعتقد أنها تحمل رئيس المجموعة العسكرية الخاصة إلى الخارج، بعد ثلاثة أيام من وقف تمرده على نحو مفاجئ بينما كان مقاتلو المجموعة يزحفون صوب العاصمة موسكو.



وقالت وكالة الإعلام الروسية إن السلطات أسقطت التهم الجنائية الموجهة لمقاتلي فاجنر.



وكان بريجوجين، الحليف لبوتين سابقا، قد قال إنه سيذهب إلى بيلاروسيا بناء على دعوة من رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.



ولم يتم الإعلان عن تفاصيل رحلته المقترحة إلى المنفى، ولا تأكيد مكان وجوده في الأيام الثلاثة التي تلت التمرد، بما في ذلك ما إذا كان على متن الطائرة التي تم تعقبها إلى بيلاروسيا، صباح الثلاثاء.