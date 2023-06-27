 البيت الأبيض: تعرض صحفية لمضايقات بسبب سؤال لرئيس وزراء هندي أمر غير مقبول - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: تعرض صحفية لمضايقات بسبب سؤال لرئيس وزراء هندي أمر غير مقبول

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 1:41 م

أدان البيت الأبيض، ما تعرضت له صحفية أمريكية، من مضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لطرحها سؤالا على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس جو بايدن، باعتباره أمرا غير مقبول على الإطلاق، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء.

وكانت المراسلة الصحفية لصحيفة وول ستريت جورنال صابرينا صديقي، سألت مودي،، الأسبوع الماضي، عن حقوق الأقليات في الهند والخطوات التي يمكن لحكومته اتخاذها لتحسينها، وعن دعم حرية التعبير.

وبعد يوم من المؤتمر الصحفي المشترك، واجهت المراسلة إساءات عبر الإنترنت؛ بسبب سؤالها لرئيس الوزراء، حيث زعم البعض أن سؤالها كان مدفوعا ووصفوها بأنها إسلامية باكستانية.

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