بدأت أولى طلائع الحجاج صباح اليوم الثلاثاء تتوافد إلى صعيد عرفات، إيذانا ببدء الركن الأعظم لأول موسمِ حج بأعدادٍ مليونية لأول مرة منذ 2019 بعد أن اقتصر خلال العامين الماضيين على أعداد محددة بسبب "كوفيد 19".

وبدأ صباح الثلاثاء تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، حيث يؤدون صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ليقوموا بعد ذلك بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، قبل الانتقال إلى منى لاستكمال مناسك الحج.

ورافقت موسم الحج إجراءاتٌ غير مسبوقة، أهمها زيادةُ عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحجاج الخارج، والتوسعُ بمنح التأشيرة الإلكترونية.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أعلن مساء الاثنين عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال اليوم الثامن من ذي الحجة، بكل سلاسة ويسر وطمأنينة.

وأكد اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن من ذي الحجة للوقوف بعرفات، مشيرًا إلى بدء عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات لنقل الحجاج الذين يبيتون في عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم، أن الحجاج تم تفويجهم إلى مشعر منى بنسبة 65 %, والمتبقي من الحجاج 35 % سيتم توجيههم حسب رغبتهم إلى مشعر عرفات.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، حرص الوزارة بالتكامل مع الجهات المعنية للعمل على راحة الحجيج واكتمال الجاهزية من خلال الخطط التي تم تنفيذها عبر الكوادر التي تجاوز عددها 32 ألفًا.

ولفت الانتباه إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو أمراض مهددة للصحة العامة، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالوقاية من الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب السوائل بكميات كافية أثناء تنقلاتهم.