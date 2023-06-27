سمير مرقس: الإخوان قدموا استجوابات في مجلس الشعب لابتزازي مقابل مصالح لهم

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن الحضور الديني المفاجئ في استفتاء مارس 2011 كان جرس إنذار مهم بأن الإخوان بدأوا اختطاف ما حدث في ثورة يناير.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان حضروا في رمضان 2011 اجتماعا مع الأحزاب للموافقة على وثيقة السلمي، وكان بين الوفد محمد مرسي، ووافقوا على كل البنود، ولكن فوجئنا في اليوم التالي في الجرائد أنهم يعترضون على النص الدستوري.

وأوضح أنه حين تولى منصب نائب محافظ القاهرة في 2011، حفاظا على شكل الدولة المصرية الوطنية، وأن القبطي له مكان في الحكومة المصرية، مضيفًا: «ظللت سنة شاهدت مواقف عاكسة للإخوان، حيث اكتشفت أن الإخوان قدموا استجوابات في مجلس الشعب لابتزازي مقابل مصالح لهم، ولم أكن أحضر هذه الاستجوابات.

وذكر أنه شعر بشكل أو بآخر، أن عددا من نواب الإخوان كان يحاول إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، وهو بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم يكن يميل للوصول للصدام.

وذكر أن انتخابات الرئاسية 2012 من أهم الانتخابات في تاريخ مصر، لأنها كانت تضم أطياف المجتمع المصري في الجولة الأولى، وأعطت نتائج تعكس قوة كل طيف على الأرض.

وأوضح أن مشكلة اللجنة التأسيسية وقت برلمان الإخوان، أنها تشكلت من أغلبية إسلامية، ووزعت بالمحاصصة بين الأطياف، ومن أخطر ما يمكن في كتابة الدستور هو أن تكتب بأغلبية عددية، بل لابد أن يعبر عن الجميع حتى لو فرد واحد، وبالتالي أي خلاف على أي مادة في الدستور يمكنهم حسمها بالأغلبية.