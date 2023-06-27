متحدث الخارجية الفرنسية: العلاقة مع مصر فوق الجيدة

قال السفير باتريس باولي المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن هدف قمة التمويل العالمي هو جمع المنصات المختلفة في منصة واحدة، لتلبية تمويل الانتقال المناخي، موضحًا أن كل دولة لها هدف في التمويل وهدف في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف خلال حوار خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن من بين الأهداف هو الأخذ في الاعتبار مستقبل كل الشعوب الإفريقية، معقبًا: «رأينا خلال القمة التزام صندوق النقد الدولي بإعادة تخصيص 100 مليار دولار إلى الدول الأكثر هشاشة».

وأوضح أن العلاقات الفرنسية العربية من أسس سياساتها الخارجية، وتهتم بالروابط التاريخية مع العالم العربي، من أجل العمل للمصلحة العامة.

وأشار إلى أن «علاقات فرنسا ومصر فوق الجيدة، كما أن الدولتين بينهما شراكة استراتيجية على كل الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وهذا ما انعكس بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التمويل العالمي».

وأكمل: «فرنسا تحتاج لشركاء ومصر تحتاج لشركاء، وكلنا نقوم بالتشاور الدائم للبحث عن الحلول، مثل أزمة السودان، ومصر لها ثقل في كل قضايا المنطقة، وأنا كنت سفيرا في مصر في التسعينيات وأعرف عمق العلاقة المصرية الفرنسية».

ونوه أن «هناك دولًا عديدة تواجه تحديات مالية، ولا تستطيع أن تسدد ديونها، أو تمول السياسات العامة في الصحة والتعليم، وهنا يأتي أهمية مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد».

ولفت إلى أن القمة الخاصة بالتمويل العالمي الجديد تهدف لوجود مجتمع دولي أكثر تضامنا وأكثر عدالة، وتعزيز تعددية الأطراف الفاعلة، ومشاركتهم في تحديات الدول الأكثر هشاشة.

وذكر أن هناك عددًا من الدول تعاني من عجز التمويل في عدد من الميادين، مختتمًا: «لا يمكن أن تختار دولة بين الكفاح ضد الفقر وبين حماية البيئة، فحتى الدول التي تعاني ماليا بسبب تغير المناخ يجب أن نكرس لها تمويلا خاصا بمساعدة الدول الغنية».