أصدرت شركة هوندا موتور طلبا لاستدعاء حوالي 2ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بداعي السلامة، بسبب عيب قد يؤدي إلى فشل في عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية على شاشة لوحة القيادة.

ويهدف الاستدعاء إلى معالجة المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه المشكلة، والتي تؤثر على طرازات معينة من سيارات هوندا: أوديسي من عام 2018 إلى 2023 ، وباسبورت من عام 2019 إلى 2023، وبايلوت من عام 2019 إلى 2022.

وتم تحديد خطأ في موصل الكابل المحوري المتصل بنظام عرض الوسائط في هذه السيارات. ويمكن أن يؤدي هذا الكابل الخاطئ إلى عدم ظهور صورة كاميرا الرؤية الخلفية على الشاشة داخل السيارة، مما يضعف قدرة السائق على رؤية ما خلف السيارة.