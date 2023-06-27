 أوكرانيا تزعم تحقيق تقدم في باخموت وسط فوضى تمرد فاجنر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تزعم تحقيق تقدم في باخموت وسط فوضى تمرد فاجنر

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:14 م

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن التقدم المفاجئ لقوات مجموعة فاجنر الروسية الخاصة صوب العاصمة موسكو في نهاية الأسبوع منح الجيش الأوكراني فرصة قيمة للهجوم بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد.

وكتبت ماليار على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء "الهجمات على قطاع باخموت تتواصل لليوم الرابع" كل يوم يتم تحقيق تقدم "بطول الجبهات".

إلا أن القوات الأوكرانية لم تخترق المدينة نفسها، التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وأضافت ماليار أن الروس يستخدمون التحصينات التي بنالها الأوكرانيون من قبل "لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الجهود والصبر من أجل تحرير تلك المناطق".


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