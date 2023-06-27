قال الإعلامي عمرو أديب، إن العديد من الأسماء عادت إلى الساحة مرة أخرى، مشيرًا إلى عودة إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال وناس كانت في أنظمة سابقة.

وأضاف خلال تقدمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن توقعه بعودة تلك الأسماء مرة أخرى لم يكن مبنيًا على تنبؤات؛ وإنما يرجع إلى الحالة السياسية الحالية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى رغبة كل شخص في تحقيق هدف معين، مضيفًا: «هناك شخص يرغب في الإصلاح وشخص يرغب في امتلاك فرصة سياسية أو اقتصادية، هذا ليس عيبًا، الساحة السياسية الفترة الجاية هتكون عاملة زي الفشار بتطأطأ جامد».

وأكد أنه لا يعارض وجود ألوان كثيرة بالساحة السياسية، معقبًا: «كل هدفي في النهاية أنني ما أبغي إلا الإصلاح، الدولة تمر بأزمة اقتصادية ومحتاجة تطور سياسي، ونحن لا نملك حياة سياسية فاعلة».

وأكمل: «إحنا محتاجين حرية والقدرة على التعبير ونغير قوانين وننظر أشياء لها علاقة بالحبس الاحتياطي وقوانين الحريات، وهذه فرصة في الفترة المقبلة لكي نستطيع التغيير والإصلاح».

ولفت إلى أن الدولة مستقرة الآن وتستطيع الانتقال إلى المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج المواجهة بشكل جيد، مختتمًا: «أرجو عدم تكسير المجاديف، وأعطوا فرصة للناس تتكلم وتعبر، وكما قلت سابقًا دع 100 ألف مرشح يترشح، واسمع الاتجاهات كلها».