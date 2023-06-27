تنفيذي المنيا: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، كما هنأ أهالي المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية و السياسية، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصر، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وأعلن المحافظ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهًا بإلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

ويأتي ذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح 202 ساحة أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

وشدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة مع تنظيم نوبتجيات لمنع وقوع هذه المخالفات، والإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقا ً للقانون.

وأكد المحافظ، حرصه على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لنسب الإنجاز بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتطوير قرى الريف المصري، بـ 192 قرية و757 تابع ، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال التطوير.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " تسير بخطى ثابتة، مع ضرورة تجهيز الأراضي المخصصة للمشروعات استعداداً للمرحلة الثانية، وخصيصًا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن هناك سعياً دائماً لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل من خلال المرور الميداني لمتابعة كل المشروعات الجاري العمل بها، إلى جانب تذليل كل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكل المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة الإجازات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق، والمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار عمل حملة 100 يوم صحة، والتي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم"، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، والتي بدأت أمس الأحد 25 يونيو، وتستمر حتى أول أكتوبر القادم على مدار 100 يوم، ونقطة تمركزها على كورنيش النيل بمدينة المنيا ونقاط تواجد في كل مركز، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بالقرى الأكثر احتياجاً.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع في شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك في إطار تحقيق الانضباط، وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان صلاحية اللحوم البلدية المعروضة أمام المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزرًا حكوميًا بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين، ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وفي نهاية الاجتماع، استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022-2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.