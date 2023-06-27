موظف بمطار القاهرة يصاب بصدمة عصبية بعد وضع يده في وكر ثعابين داخل حقيبة راكب

أصيب موظف جمرك بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بصدمة عصبية بعد وضع يده في وكر ثعابين بحقيبة راكب لدى وصوله من سلطنة عمان.



وكان الراكب يخفي 22 ثعبانا متنوعا بعضها محظور طبقا لاتفاقيات حماية الحياة البرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكب.



واشتبه موظف الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة طيران العمانية القادمة من مسقط، في حقيبة راكب مصري من مواليد 1992 بمدينة الإسكندرية، وأثناء قيامه بتفتيش حقيبة الراكب ووضع يده وجدها وسط أجسام دافئة تبين أنها مجموعة من الثعابين أسفل ملابس الراكب، مما أصابه بصدمة عصبية وتم تهدئته والتأكد من عدم تعرضه للدغات من الثعابين.



تم تشكيل فريق عمل لتفتيش الحقائب بمعرفة الراكب، وتبين وجود 22 ثعبانا تضم أنواعا مختلفة بعضها محظور حيازته طبقا لقوانين حماية الحياة البرية إضافة لوجود سلحفاتين صغيرتين.



وأمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ماجد موسى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكب، وتحرير محضر ضبط جمركي ضده وعرضه على الجهات الأمنية.