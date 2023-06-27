يقترب يوم النحر وخلاله تبدأ شعيرة رمي الجمرات رجما للشيطان في منى، وفي ذلك تتبادر للأذهان بعض التساؤلات منها فيما يتعلق بكيفية الحصول على حصي رمي الجمرات، بينما من الأسئلة الشائعة "مصير مئات آلاف الحصى المتراكمة بأحواض الجمرات بعد الرمي".



وتستعرض "الشروق" بعض المعلومات عن طريقة الحصول على الجمرات، وكذلك توضيح لحقيقة مصير حصى الجمرات.



طريقة الحصول



ذكرت وكالة الأنباء السعودية، في موسم حج سابق، أن لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة مكة المكرمة، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية، أشرفت على عمليات تجهيز لحصى الجمرات، والتي يتم توزيعها بنحو ٣٠٠ نقطة في منى.



يتم غسل وتعقيم الأحجار وتجفيفها لتغلف بأكياس قماشية توزع على الحجيج.



مصير الجمرات



كانت الجمرات قديما قبل نحو ١٠٠٠ سنة تتراكم لتصبح جملا قرب مشاعر الرمي، وفق ما أورده الرحالة ابن جبير، وفي العقود التالية تم عمل أحواض طينية لتسع الحصى تجنبا للفوضى.



تم تطوير مشاعر الرمي مع أعمال توسعة جسر الجمرات، لتشمل أنظمة حديثة للتخلص من حصى الرمي.



وبحسب مهندس بشركة "كدانا" المسئولة عن أعمال تطوير جسر الجمرات، في حديثه لوكالة الأنباء السعودية، فإن سيور مخصصة في كل حوض للرمي تعمل على إزالة الجمرات بشكل آلي.



تمر السيور ببوابات إلكترونية خاصة، هدفها فصل الجمرات عن النفايات الأخرى التي يلقيها الحجاج.



يتم شحن الجمرات بعربات مخصصة ليتم تعقيمها ومعالجتها كنوع من النفايات، ولم يتم ذكر أي معلومة تفيد بإعادة استخدامها.