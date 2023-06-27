لاجارد: المركزي الأوروبي لن يعلن الوصول لذروة رفع الفائدة قريبا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك قد لا يستطيع إعلان نهاية دورة رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وأضافت لاجارد، في سينترا بالبرتغال اليوم الثلاثاء، "ليس من المرجح أن يستطيع البنك المركزي في المستقبل القريب الإعلان بثقة تامة عن الوصول لذروة رفع الفائدة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت لاجارد "ما لم يحدث تغيير جوهري في التوقعات، سنواصل رفع الأسعار في يوليو المقبل".

وأضافت لاجارد: "نحن بحاجة إلى التواصل بوضوح بأننا سنبقى عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريا".

وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي أن ذلك من شأنه أن يضمن ألا تؤدي معدلات رفع أسعار الفائدة إلى إثارة توقعات بحدوث تغيير سريع للغاية في السياسة، كما سيسمح بتحقيق التأثير الكامل لإجراءاتنا السابقة .