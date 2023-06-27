تحرير 23 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية إيتاى البارود.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى: ضبط مخبز قام بالتصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، 12 مخبز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، مخبزين قامو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية له من عدمة، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة ناصف سلامة وبرفقة محمد الشامي مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.