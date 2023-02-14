قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق, إن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، مشيرا إلى أن رحيل يوسف أسامة وسيف جعفر لبيراميدز قد يكون أمرًا محزنًا لجمهور الأبيض، لكن إدارة النادي لم تتعامل بشكل جيد معهم وتركت ملف التجديد.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "الشباب الآن أصبح مختلفًا تماما، ولم يستوعب الزمالك ما حدث في وقت سابق مع رمضان صبحي".

وتابع: "أنا معارض لفكرة تجميد أي لاعب طالما يمكن الاستفادة منه حتى آخر دقيقة في عقده، سبق ورفضت إيقاف أحد اللاعبين عندما كنت موجودا في صفوف مصر المقاصة".

وواصل: "بيراميدز يضم لاعبين كثيرين في مراكز محدودة، مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر ورمضان صبحي، كلهم قادرون على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وأتم: "سألت سيف جعفر هل تريد شهرة أم فلوس؟!، فأبلغني بأنه يريد الاثنان معًا، سيف ويوسف أسامة كانت فرصتهم أفضل في الزمالك، وكانوا في حاجة حاليا للتألق وصناعة شهرة واسم قبل البحث عن الأموال".