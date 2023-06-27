الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف مدني في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة

كشف تقرير للأمم المتحدة، صدر اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من ألف مدني في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس عام 2021.

وسجلت البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في أفغانستان 1095 وفاة، و2679 إصابة في الفترة من منتصف أغسطس 2021 وحتى نهاية مايو 2023.

وبحسب الأمم المتحدة، انخفض عدد الضحايا بشكل حاد مقارنة بالفترة التي سبقت استيلاء طالبان على السلطة، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة عن مقتل 3035 مدنيا وإصابة 5785 شخصا في عام 2020.

وكان مسلحو طالبان في ذلك الحين يخوضون حربا ضد الحكومة المدعومة من الغرب في كابول. ويشن تنظيم داعش هجمات في أنحاء تلك البلاد التي مزقتها الحرب.

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء سقوط الضحايا، هو العبوات الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، ومن بينها دور العبادة والمدارس والأسواق.