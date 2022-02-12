مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر نشوب حريق داخل منزل بالشرقية

لقى أب وابنته وجار له مصرعهم، فيما أصيبت سيدة بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بنطاق قسم ثانٍ الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين من الفحص والتحريات حدوث الحريق إثر انفجار بوتاجاز صغير بالطابق الثالث بالمنزل واشتعال النيران بالمنزل نتيجة وجود زجاجة بنزين ساعدت على سرعة الاشتعال، فيما أسفر الحريق عن مصرع كلًا من: سعيد هـ ح، 61 سنة، ومحمد ر ع ب، 22 سنة، وابنته الطفلة مليكة، عام ونصف العام، وإصابة هبة ع ع، 22 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بمختلف أنحاء الجسد.

تم نقل المصابة إلى مركز ههيا للحروق لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابة، وصرحت بدفن وتسليم الجثامين لذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.