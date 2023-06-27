الاتحاد الأوروبي يعزز جهوده لمكافحة استخدام وتهريب العقاقير المخدرة غير المشروعة

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تعزيز جهود مكافحة استخدام وتهريب العقاقير المخدرة غير المشروعة عن طريق تأسيس وكالة مخصصة لهذا الغرض.

وسوف تتضمن مهام وكالة الاتحاد الأوروبي للعقاقير المخدرة جمع وتحليل البيانات من أجل تقييم المخاطر التي تتعلق بتطوير وتخليق عقاقير مخدرة جديدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة والسلامة العامة.

وسوف تركز الوكالة الجديدة بشكل أكبر على المشكلات المتعلقة بأسواق العقاقير المخدرة وإمداداتها، مقارنة بسابقتها، وهي المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان.

وسوف تنشط الوكالة الجديدة، ومقرها بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بشكل أكبر خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وتسعى للتعاون مع المنظمات الدولية وإشراك دول أخرى في عملها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تأسيس وكالة مختصة بالعقاقير المخدرة العام الماضي.

وبحسب بيانات آخر تقرير حول العقاقير المخدرة في أوروبا، لقي 5796 شخصا على الأقل حتفهم في الاتحاد الأوروبي في 2020 بسبب الجرعات الزائدة، أو تبعات استخدام هذه العقاقير، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2019.