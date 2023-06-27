حلمي طولان: أغلقنا ملف كأس الرابطة وأطالب بحكام دوليين لمواجهة الطلائع

أغلق حلمي طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، ملف بطولة كأس الرابطة بعد التأهل للمباراة النهائية من البطولة، موجهًا تركيزه كله للمباراة المصيرية في بطولة الدوري أمام طلائع الجيش، في ظل الصراع على البقاء بالمسابقة.

سيراميكا كليوباترا تأهل إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري، مساء أمس الإثنين، بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أشكر لاعبو فريقي على التأهل لنهائي كأس الرابطة، ونعاني من أزمة تهديفية على الرغم من وصولنا وخلق فرص كثيرة على مرمى المنافس.. اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، وأتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالتتويج بالبطولة».

وأضاف: «بذلنا جهد كبير جداً مع اللاعبين حتى بدأوا يستوعبوا ما نريد الوصول إليه، وبدأ يكون هناك استجابة بنسبة كبيرة تصل إلى 70%».

وأوضح: «حددت أهداف الفريق مع إدارة النادي قبل تولي المسؤولية، وكان الهدف الأعلى هو البقاء في بطولة الدوري، وكنا نلعب في بطولتي الرابطة والكأس، وخرجنا من كأس مصر بهدف غير أخلاقي لأن المقاولون سجل في مرمانا أثناء سقوط اثنين من لاعبينا».

وأكد: «أغلقت ملف كأس الرابطة، ونفكر في مباراة طلائع الجيش القادمة في الدوري، وليس لدي وقت الآن للتفكير في المباراة النهائية لكأس الرابطة».

وأتم: «هناك صراع عنيف للبقاء في الدوري، وهناك أندية عديدة متقاربة في عدد النقاط في الجدول.. لذلك أناشد رابطة الأندية واتحاد الكرة بتعيين حكام دولية بعناية فائقة للمباراة القادمة في الدوري حتى يحصل كل شخص على حقه، لأنها مباراة مصيرية في صراع البقاء بالدوري».