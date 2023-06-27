الرئيس الأوكراني يكرم القوات خلال زيارة للجبهة قرب مدينة باخموت

سافر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خط الجبهة عبر إقليم دونيتسك شرق البلاد اليوم الاثنين، لتسليم أوسمة للقوات بالقرب من مدينة باخموت المحتلة، حسبما قال مكتبه.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا فخورة بكل واحد منكم. أنتم رائعون وأقوياء، أنتم الأوكرانيون الحقيقيون لدينا. وكل شخص في البلاد ليس على الجبهة يدرك جيدا أنكم تقومون بأصعب مهمة اليوم. والجميع يعرفون أن الجهة الشرقية صعبة للغاية وساخنة".

وأظهر البيان الرسمي القوات الأوكرانية وهي تتسلم الأوسمة، ثم توقف الرئيس زيلينسكي عند محطة وقود في الإقليم حيث تناول القهوة مع القوات وتم التقاط صور له معهم.

وأبلغ قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الرئيس زيلينسكي بالوضع على الجبهة. وكان الجنرال قد ذكر في وقت سابق أن قواته أجبرت القوات الروسية على التراجع وراء قناة جنوب غرب باخموت.

كان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه قام بتحرير 130 كيلومترا مربعا من الأراضي التي احتلتها روسيا في جنوب البلاد، وذلك منذ أن بدأ في هجومه المضاد منذ ثلاثة أسابيع.