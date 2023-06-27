الممثلة أنجيلا باسيت بين الحاصلين على جوائز أوسكار الفخرية

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أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة أن نجمة فيلم "بلاك بانثر" أنجيلا باسيت والمخرج المخضرم ميل بروكس من بين الحاصلين على جوائز الأوسكار الفخرية لعام 2023.

وقالت رئيسة الأكاديمية جانيت يانج إن الفائزين هذا العام "رواد غيروا صناعة السينما وألهموا أجيالا من صانعي الأفلام وعشاق السينما"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبالإضافة إلى ظهورها السينمائي الشهير في أفلام مارفيل، تشتهر باسيت بأدائها في أفلام مثل "بويز إن ذا هود" و"مالكوم إكس" وغيرهما.

وفي العام الماضي، حصلت أيضا على ترشيح لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في دور الملكة راموندا في فيلم مارفيل "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".

وبدأ المخرج والمنتج والكاتب والممثل بروكس حياته المهنية في كتابة الروتين الكوميدي لبرامج سيد سيزر التلفزيونية وشارك في تأليف المسلسل التلفزيوني "جيت سمارت".

وفي عام 1967، كتب وأخرج فيلمه الأول، "ذا بروديوسرز" ، والذي أكسبه جائزة الأوسكار عن السيناريو الأصلي والذي قام لاحقا بإعادة إنتاجه في مسرحية موسيقية ناجحة في برودواي.

وسيتم تكريم الثنائي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل جنبا إلى جنب مع المحررة كارول ليتلتون، مع تقديم جائزة جان هيرشولت الإنسانية إلى ميشيل ساتر من معهد صندانس.