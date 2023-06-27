سمير مرقس: صلاحيات مرسي كرئيس جمهورية كانت لدى شخص آخر

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن محمد مرسي اختاره ليكون مساعدا له للتحول الديمقراطي، ووافق في محاولة لتحقيق نقلة في التحول الديمقراطي، ولتكون إنجازا يحسب له كقبطي يقبل منصبا بجوار رئيس إخواني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الإخوان رفضوا أن يتولى منصب نائب رئيس، وتم تخفيف المنصب إلى «مساعد رئيس»، وهو بمثابة مساعد رئيس وزراء.

وأوضح أن مرسي تحدث إليه واعتذر عن تعيينه نائبا بسبب الضغط الواقع عليه من التيار الديني، معتبرين أن المساعد منصب إداري، بينما نائب الرئيس قد يصبح رئيسا في لحظة.

وذكر أن الملف الذي تولاه، وهو التحول الديمقراطي، كان تجربة مهمة في تاريخ مصر، لكن مرسي وعد وعودا كثيرا اتضح أنها أكبر من قدراته أو صلاحياته، لأن صلاحياته كرئيس جمهورية كانت لدى شخص آخر وليست في يده، والسياسي بطبعه لا يرفع سقف الوعود.