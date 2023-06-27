لم يختلف قطاع الأحذية كثيرا عن باقى القطاعات من حيث مواجهة الركود وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وفقا لعدد من التجار، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد ضعفا كبيرا فى المبيعات، مقارنة بموسم عيد الفطر الماضى.

قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن تركيز المستهلكين فى موسم عيد الأضحى يكون على شراء اللحوم والمواد الغذائية، كما أن أغلب المواطنين اشتروا أحذيتهم فى موسم عيد الفطر، مؤكدا أن مبيعات القطاع لم تتوقف بشكل تام.

وتابع أن الأسعار ارتفعت بنسبة لا تتعدى الـ5% منذ عيد الفطر الماضى، رغم زيادة أسعار الخامات بنسبة أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين خفضوا هامش الربح، لمواجهة حالة الركود السائدة فى القطاعات بشكل عام.

وأشار إلى أنه رغم ضعف قدرة المواطن الشرائية وعدم قدرته على شراء نفس الكميات والموديلات التى اعتاد على شرائها، إلا أن الأحذية المحلية استطاعت جذب شريحة جديدة من المستهلكين والتى كانت لا تشترى سوى المستورد فقط.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأحذية المستوردة بنسبة كبيرة وعدم توافرها بشكل طبيعى، جعل المستهلك يبحث عن البديل المحلى، مضيفا أن الشعبة حثت المصانع المحلية على رفع جودة الإنتاج والارتقاء بالخامات المستخدمة، حتى تناسب ذوق المستهلك الذى اعتاد على شراء المنتج المستورد.

من جانبه قال مؤمن التميمى، عضو شعبة الأحذية باتحاد الغرف التجارية، إن الركود الحالى فى قطاع الأحذية يعتبر موسميا، لافتا إلى أن عيد الأضحى عادة ما يشهد تراجعا فى المبيعات مقارنة بموسم عيد الفطر.

وأضاف التميمى، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج دفع المصانع إلى تقليل جودة الخامات المستخدمة فى التصنيع، حتى يتناسب سعر المنتج النهائى مع فئات معينة من المستهلكين.

واتفق مع رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية قائلا: «المصانع المحلية أصبحت تركز على تلبية احتياجات المستهلك العازف عن شراء المنتج المستورد بسبب سعره المبالغ فيه»، مشيرا إلى أن هذا المستهلك يحتاج إلى جودة مرتفعة وسعر مناسب.