قال محامون يمثلون مجموعة مسئولة عن إصدار عدة صحف بريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويضات بحد أقصى 500 جنيه إسترليني عن حالة واحدة أقرت بها المجموعة، وتتعلق بجمع معلومات بالمخالفة للقانون.



وانضم هاري لأكثر من 100 شخص يقاضون حاليا "ميرور جروب نيوزبيبرز" (إم.جي.إن)، وهي المجموعة التي تنشر صحف: "ديلي ميرور"، و"صنداي ميرور"، و"صنداي بيبول"؛ بسبب ادعاءات تتعلق باختراق هواتفهم المحمولة وجمع معلومات عنهم بالمخالفة للقانون، بحسب وكالة "رويترز".



وقال محامو المجموعة إن النشاط غير القانوني كان "واسع الانتشار" في الصحف الثلاث التي تنشرها مجموعة (إم.جي.إن) بين عامي 1991 و2011.



وقضى الأمير هاري يوما ونصف اليوم في موقف الشاهد في وقت سابق من الشهر الجاري، واستُجوب فيما يتعلق بأن صحف مجموعة (إم.جي.إن) استهدفته لمدة 15 عاما منذ 1996 عندما كان طفلا.



وأصبح هاري أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد بمحكمة منذ أكثر من 130 عاما، وبدأ الاستجواب باعتذار من أندرو جرين محامي (إم.جي.إن) عن حالة واحدة لجمع معلومات بشكل غير قانوني.



وأقرت (إم.جي.إن) في بداية المحاكمة في مايو بأنها استعانت في إحدى المرات بمحقق خاص لجمع أدلة بشكل غير قانوني عن هاري في أثناء وجوده في ملهى ليلي في لندن عام 2004، وهو ما "تعتذر عنه بلا تحفظ". ومن المقرر أن تختتم المحكمة جلساتها في غضون أيام.



ورغم ذلك، قالت المجموعة في الدعوى القضائية، اليوم الثلاثاء، إن هاري "لم يحدد أي دليل على اعتراض أي بريد صوتي له ولا أي دليل آخر على جمع معلومات خاصة به"، وذلك باستثناء الواقعة الوحيدة التي اعترفت بها المجموعة.