وزير الخزانة البريطاني يتهم البنوك بالتباطؤ في زيادة أسعار الفائدة للمودعين

قال جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني، إن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المودعين، وإنه أثار هذا الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف هانت أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني: "هناك أمر واحد يمكن أن يحدث بطريقة أفضل مما عليه الآن، وهو تمرير الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية" إلى المودعين... الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هانت ورئيس وزراءه ريشي سوناك يحاولان الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع، بنفس السرعة التي رفعت بها أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وغيرها من القروض.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، مع هيئة الرقابة المالية وغيرها من الجهات التنظيمية والرقابية المالية، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد الطرق لمساعدة البريطانيين في التغلب على ارتفاع نفقات المعيشة دون زيادة الإنفاق الحكومي، من خلال الضغط على الشركات من أجل تقليل التكلفة للعملاء.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية في الشهر الماضي فإن حوالي 40% فقط من الزيادات في أسعار الفائدة مررتها البنوك إلى المودعين منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في أواخر 2021.

جاءت هذه التقديرات قبل إقرار بنك إنجلترا المركزي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس.

وعقد هانت في الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي أكبر البنوك في بريطانيا ومنها إتش.إس.بي.سي وباركليز ونات ويست جروب، حيث اتفقوا على تسهيلات لمساعدة أصحاب القروض العقارية بعد زيادة أسعار الفائدة البريطانية إلى 5%.