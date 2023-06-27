توافد حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، للوقوف بصعيده الطاهر، وأداء الركن الأعظم من أركان فريضة الحج، في درجة حرارة بلغت 39 مئوية، حسبما أفادت سكاي نيوز.



ويحتفظ الحج بخصوصية ومكانة كبيرة لدى المسلمين، وتترك بهم زيارة المشاعر المقدسة، أثرا عميقا في نفوسهم، وذلك بعد معايشتهم أجواءًا روحانية فريدة.



وتناول المثقفون والمفكرون فى كتابتهم ذكريات تجربتهم مع أداء فريضة الحج، وتأملهم مع مشاهد المناسك المقدسة.



* حسين هيكل..روحي فرحة وقلبى مطمنا



وصف الدكتور محمد حسين هيكل، بعضا من مشاعره لدى زيارة مكة لأداء فريضة الحج، من خلال صفحات كتابه في منزل الوحي: "اشتملني أثناء التفكير في الإحرام لعرفات من نعيم وغبطة، وما كنت أخافه قبل مغادرة مصر من أثر الإحرام وقضاء المناسك على صحتي، لقد اشتملني من فجر ذلك اليوم رضا عن الحياة وعن نفسي، وشعرت بروحي فرِحة وبقلبي مطمئنًّا".



ويضيف: "أقبلت منذ بكرة الصباح أعد لباس الإحرام وما يقتضيه المبيت تحت الخيام، منشرح الصدر لكل ما أصنع من ذلك، عميق الإحساس بجلال هذه الفريضة التي يسَّر الله لي أداءها، موقنًا أني سأشهد أثناءها من آيات حكمته فيها ما يزيد كل مؤمن إيمانًا وتثبيتًا".



* عرفة



وعن جبل عرفات، قال هيكل: "وصورت أمام ذهني هذا الجبل المقدَّس وقمَّته الفسيحة واجتماع عشرات الألوف من المسلمين فوقه مهللين ملبين، متوجهين إلى الله بقلوب طهَّرها صدق الإخلاص من ماضي حَوْبَاتها، وهداها الاجتماع المقدَّس بإخوانها المؤمنين سبيل الخير، وفتح أمامها أبواب حياة جديدة تسمو خلالها بفضل إيمانها.



وفي السياق نفسه، وثق الكاتب والمفكر أحمد أمين، رحلته لأداء فريضة الحج بين خواطره، وضمها في الجزء الثامن من كتابه "فيض الخاطر: "كان منظرُ الإحرام للحجاج إذا وصلوا إلى نقطة معينة في السفر منظرًا آخذًا بالنفس، يشعر فيه المسلمون كلهم بالمساواة، ويدل بياض ثيابهم على بياض نفوسهم، ويشعرون بالأخوة التامة؛ لا فرق بينهم في الجنس ولا في اللغة، ولا في أي عرض من أعراض الدنيا".



ويكمل: "وشعارهم الدائم هو التلبية، ومعناها رجوع النفس لربها، وسؤال الله أن يوفقها للخير، ويمن عليها بالطاعة، ويطهرها مما علق بها من زخرف الدنيا وأباطيلها".



* رياضة روحية



ويعتقد أمين بأن الحاج، يرتاض رياضة بدنية إلى جانب هذه الرياضة الروحية؛ فهذا العيش البسيط والملبس البسيط والحركة الدائمة والسفر ومتاعبه، تجعل من الإنسان رجلًا قادرًا على احتمال المشاق، غير منغمس في النعيم الذي يذهب بالرجولة، وتعده للقدرة على العمل الصالح إذا دعا داعي الوطن أو داعي الدين ويصفه بأنه بمثابة التمرين العسكري الذي تفرضه الأمم الحية على ابنائها فترة من الزمن كل سنة فيتعودون خشونة العيش، ومواجهة الصعاب؛ وهذا الإحرام يفوق التجنيد، في أن التجنيد رياضة جسمية، في أكثر حالاتها، وأما رياضة الإحرام فهي فوق ذلك تجنيد روحي.