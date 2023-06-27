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دبلوماسي روسي: الاتحاد الأوروبي يحاول فرض حصار اقتصادي طويل الأمد على موسكو

علم روسيا
علم روسيا
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:54 ص

قال القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي كيريل لوجفينوف، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الهدف من الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هو نقل حربه الاقتصادية التي يشنها ضد موسكو إلى مستوى جديد.

وأضاف لوجفينوف "الحزمة الحادية عشرة من العقوبات تنقل الحرب الاقتصادية التي يشنها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضد روسيا إلى مستوى جديد تماما. وبعد أن طورت بروكسل ما يسمى بأداة مكافحة جهود تجاوز العقوبات، تعتزم بروكسل جذب أكبر عدد ممكن من الدول إلى هذه الحرب"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال: "لا يمكن توقع تشجيع بروكسل دول ثالثة على الانضمام إلى العقوبات من خلال بذل بعض الجهود الدبلوماسية، فالاتحاد الأوروبي يفضل دائما استخدام الابتزاز والإكراه".

وأوضح لوجفينوف "نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك اقتصادي للعديد من البلدان، فمن الواضح أن بروكسل لديها نفوذ كاف لممارسة الضغوط. ولذلك، من المتوقع أن تكون معركة الاتحاد الأوروبي ضد تجاوز العقوبات طويلة ولا هوادة فيها".


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