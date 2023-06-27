سول: قادة الجيش يبحثون وسائل الردع والابتكار الدفاعي ضد كوريا الشمالية

شهد الجيش الكوري الجنوبي اجتماعا سنويا شارك فيه ضباط الصف الأولى من جميع أفرع القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث سبل الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية والابتكار الدفاعي والقضايا الأمنية الأخرى، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب عن بيان لهيئة الأركان المشتركة.



وشارك ضباط من الجيش والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية في اجتماع موجونجوا، الذي يعقده الجيش منذ عام 1973 لمناقشة قضايا الأمن القومي.



يشار إلى كلمة موجونجوا باللغة الكورية تعني "زهرة شارون" باللغة الإنجليزية، وهي الزهرة الوطنية لكوريا الجنوبية .



ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يحافظ فيه الجيش على وضع عال الجهوزية وسط شكوك أمنية ناجمة عن استمرار كوريا الشمالية في استعراض قوتها العسكرية في وقت سابق من هذا العام، ومن بين ذلك محاولة إطلاق صاروخ فضائي الشهر الماضي، لم يحالفها النجاح.



وشملت أجندة الابتكار الدفاعي 0ر4، وهي مبادرة لجعل الجيش أقل حجما وأكثر ذكاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى، إضافة إلى الاستجابات للتهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.